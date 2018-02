Duitsland verrast Zweden bij ijshockey

De Duitse ijshockeyers hebben voor een daverende verrassing gezorgd door wereldkampioen Zweden uit te schakelen. In de extra tijd van de kwartfinale maakte Patrick Reimer de ‘golden goal’ en was het pleit beslecht.

Duitsland kwam in de eerste periode tegen de verhoudingen in op een 2-0 voorsprong en wist die lang vast te houden. Zweden kwam door drie doelpunten tegen één in de derde periode weer terug in de wedstrijd. In de verlenging was het evenwel al na anderhalve minuut raak voor Duitsland dat in de halve finale op Canada stuit. De Noord-Amerikanen wonnen met 1-0 van Finland.

De andere halve finale gaat tussen Tsjechië, dat de Verenigde Staten uitschakelde na shoot-outs, en de olympische atleten uit Rusland OAR, die Noorwegen met 6-1 aan de kant hadden gezet.