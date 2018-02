Kramer: achtervolging blijft een probleem

Naast de kapotte veer in de schaats van Jan Blokhuijsen, noemde Sven Kramer ook de schaatscultuur in Nederland als reden voor het uitblijven van grote prestaties op de ploegachtervolging bij de Olympische Spelen.

,,Door het systeem met commerciële teams stijgen individuele rijders naar grote hoogten. Maar wij trainen daardoor als team bijna nooit samen. Dat is een van de redenen dat het niet altijd op z’n plek valt met de teampursuit”, aldus Kramer, nadat hij samen met Blokhuijsen en Patrick Roest brons behaalde in Gangneung.

,,We hebben niet meer of minder samen getraind dan tijdens andere Olympische Spelen. Ergens kun je zeggen: we moeten meer samen trainen. Maar dat gaat weer ten koste van de individuele prestaties. Dat is een balans, een keuze waar je voor gaat. Bij ons heerst een beetje een cultuur dat individuele prestaties heel belangrijk zijn, vergelijkbaar met het zwemmen.”

In de halve eindstrijd tegen Noorwegen ging Oranje ten onder. Een veer in de schaats van Blokhuijsen brak direct in het begin af. Kramer: ,,Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Je rijdt op één been. Ik vind het nog knap dat hij zo rijdt. Ik zeg ook niet per definitie dat als we geen pech hadden gehad, we de Noren hadden verslagen. Zij reden een geweldige rit.”

Kramer verlaat Gangneung vermoedelijk (de massastart is zaterdag) met één gouden medaille, waar hij er op drie hoopte. ,,Het is soms wel even slikken. Veel dingen in mijn carrière probeer ik in de hand te hebben. Maar bij sommige dingen lukt dat niet. Daar kun je heel kwaad om worden, maar daar kun je niets aan doen.”