Kristoff wint in Abu Dhabi, whiplash Cavendish

De Noor Alexander Kristoff heeft de openingsetappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De wielrenner van UAE Emirates was in een massasprint de Italiaan Andrea Guardini en de Australiër Caleb Ewan de baas. De dertigjarige Noor gaat ook aan de leiding in het algemeen klassement van de vijfdaagse etappekoers, een wedstrijd uit de UCI WorldTour.

Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo was met een achtste plaats de beste Nederlander.

Voordat de renners officieel van start waren gegaan moest de Brit Mark Cavendish al noodgedwongen afstappen. De sprinter, tevens ambassadeur van de Ronde van Abu Dhabi, kwam hard ten val in de neutrale zone. Hij stapte nog even op de fiets maar gaf na 5 kilometer toch op. ,,In het ziekenhuis kwam geen ernstige nekblessure aan het licht maar met een whiplash en een hersenschudding zullen we zijn toestand toch in de gaten blijven houden”, aldus de teamarts van Dimension Data, de ploeg van Cavendish.