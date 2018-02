Snowboardster Michelle Dekker komt donderdag nog niet in actie bij de Olympische Spelen. De kwalificaties van de parallelreuzenslalom zijn verplaatst naar zaterdagochtend. Later op zaterdag vinden ook de finalewedstrijden plaats in Pyeongchang.

Een reden voor de verplaatsing noemt de organisatie nog niet.

Aan de kwalificaties doen 32 snowboardsters mee. De beste zestien mogen later terugkomen voor de achtste finales.