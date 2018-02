Leenstra: meer zat er niet in

Meer dan zilver zat er voor de Nederlandse vrouwen niet in op de olympische achtervolging. ,,Dit is wat we hadden”, zei Marrit Leenstra. ,,Dat was goed, maar niet goed genoeg. Japan was gewoon beter vandaag.”

,,We hebben alles gegeven”, zo vatte ze de race samen. ,,Heel even waren we zelfs sneller in de race. Maar zij herstelden zich snel. We hadden vooraf zeker gedacht dat goud mogelijk was. Helaas zat het er niet in.”

Ireen Wüst had vooral gemengde gevoelens. ,,Nu overheerst toch wel de teleurstelling, maar waarschijnlijk denk ik er vanavond anders over.” Dat ze na de race geëmotioneerd was, had een andere achtergrond. ,,Het overviel me ineens dat dit mijn laatste olympische race was.”