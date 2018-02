Shorttracksters hebben hun medailles

De Nederlandse shorttracksters hebben hun bronzen plak te pakken. Het was misschien wel de op de meest bizarre wijze veroverde medaille van deze Spelen. Nadat Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Suzanne Schulting dinsdag de B-finale hadden gewonnen, zagen ze hoe in de A-finale twee van de vier deelnemende teams een straf kregen en uit de uitslag verdwenen. Daarmee was Nederland opeens derde in de einduitslag.

Uit handen van IOC-bestuurder Ng Ser Miang kregen de Nederlandse vrouwen hun medaille en stonden ze naast de Zuid-Koreaanse (goud) en Italiaanse vrouwen (zilver). Ter Mors werd de eerste vrouwelijke sporter die in twee verschillende sporten op dezelfde Winterspelen een medaille veroverde. Eerder won ze als schaatsster goud op de 1000 meter.