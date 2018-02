Vrouwenploeg royaal naar olympische finale

De Nederlandse vrouwenploeg heeft zich bij de Winterspelen in Zuid-Korea royaal geplaatst voor de olympische schaatsfinale op de achtervolging. Oranje versloeg de Amerikaanse formatie met een verschil van liefst 6,87 seconden. De titelverdediger is daardoor al verzekerd van zilver. De finale is later op woensdag.

De Nederlandse ploeg bestond uit Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Lotte van Beek. De laatste verving als vierde rijdster Marrit Leenstra, die werd gespaard voor de al min of meer ingecalculeerde finale. Oranje was maandag in de kwartfinales, die op tijd werden afgewerkt, met een olympisch record van 2.55,61 al ruim 4 seconden sneller dan de Amerikaanse ploeg.

Nederland nam in de halve eindstrijd al snel een ruime voorsprong op het Amerikaanse team, dat zich leek te sparen voor de strijd om het brons. In de laatste twee ronden kon het soepel rijdende trio van Oranje de race al rustig uitrijden: 3.00,41 tegen 3.07,28.

Normaal gesproken keert Leenstra voor de eindstrijd terug in de Nederlandse ploeg. De Friezin behaalde vorig jaar in Gangneung met Wüst en De Jong de wereldtitel op dit onderdeel.

Nederland komt in de finale, die om 13.58 uur Nederlandse tijd begint begint, uit tegen het favoriete Japan dat Canada kansloos liet: 2.58,94 tegen 3.01,82. De Aziatische ploeg van bondscoach Johan de Wit heerste dit seizoen in het wereldbekercircuit. Japan verbeterde twee keer het wereldrecord waarbij zeker de mondiale toptijd in december in Salt Lake City (2.50,87) tot de verbeelding sprak.