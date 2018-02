VS pakken verrassend goud op teamsprint

De Verenigde Staten hebben verrassend goud gepakt in het langlaufen op de teamsprint bij de vrouwen. Het duo Kikkan Randall en Jessica Diggins bleef met een tijd van 15.56,47 het Zweedse koppel nipt voor. Zilver was er voor Charlotte Kalla en Stina Nilsson, die 0,19 seconden achter de Amerikaansen over de meet kwamen. Marit Bjørgen en Maiken Caspersen Falla pakten brons voor Noorwegen. Ze finishten met een achterstand van 2,97 seconden op de VS.

Zweden en Noorwegen waren de gedoodverfde favorieten voor de eindzege. Door de derde stek van Noorwegen blijft Marit Bjørgen staan op zeven gouden olympische medaille. Ze staat op de derde plaats van meest succesvolle olympische wintersporters. De langlaufster heeft in totaal veertien medailles gehaald op Winterspelen. Geen enkele andere wintersporter heeft er zoveel.