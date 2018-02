Wüst gaat de mixed-zone het minste missen

Na een serie van vier Winterspelen, met steeds minimaal één gouden medaille, weet Ireen Wüst zo’n beetje wel wat ze wel en niet gaat missen aan het vierjaarlijkse sportspektakel. ,,De grootsheid, het belang van het toernooi, het toewerken naar de OIympische Spelen, ja, dat vond ik altijd heel mooi.”

Wüst wist in de olympische seizoenen altijd op het juiste moment te pieken. Met een recordscore van elf medailles zal ze de olympische schaatshistorie ingaan. Maar wie een plak wint op de Spelen, is daarna nog lang niet terug in het olympisch dorp. Een batterij aan verslaggevers uit binnen- en buitenland moet dan in een doolhof van hekken nog even worden ‘afgewerkt’, hetgeen nogal wat tijd en energie kost. ,,De mixed-zone zal ik inderdaad het minste gaan missen. Die duurt bij de Spelen zó vreselijk lang.”