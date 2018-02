Agent overlijdt bij voetbalrellen in Bilbao

Bij rellen voorafgaand aan het duel tussen Athletic Bilbao en Spartak Moskou in de Europa League is een Baskische politieagent om het leven gekomen. Volgens Spaanse media overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval, kort nadat een stuk vuurwerk in zijn buurt was ontploft, maar dat is nog niet bevestigd. De politie van Bilbao bracht in een bericht op Twitter condoleances over aan de nabestaanden van de overleden man.

Zo’n tweehonderd aanhangers van de Russische kampioen Spartak Moskou, de club van international Quincy Promes, gingen voor de return in Bilbao de confrontatie aan met supporters van de thuisclub. Ze bestookten elkaar in de buurt van stadion Sam Mam├ęs met vuurwerk en flessen. De politie kon niet voorkomen dat heel wat relschoppers met elkaar op de vuist gingen.

Spartak Moskou won weliswaar met 2-1, maar dat was niet genoeg om de 3-1-nederlaag van vorige week in Moskou weg te poetsen.