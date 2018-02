Chinese shorttracker Wu Dajing beste op 500 m

Wu Dajing heeft op overtuigende wijze goud behaald op de 500 meter. De Chinese shorttracker was in de eindstrijd in de Gangneung Ice Arena veruit de snelste en zette een nieuw wereldrecord neer.

Het zilver en brons gingen naar de Zuid-Koreanen Hwang Dae-heon en Lim Hyo-jun. De Canadees Samuel Girard eindigde als vierde. Eerder in het toernooi hield Lim Hyo-jun de Nederlander Sjinkie Knegt op de 1500 meter van goud af.

Daan Breeuwsma eindigde donderdag in de B-finale van de 500 meter als derde.