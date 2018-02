Geen derde goud voor skiër Hirscher

De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher zal geen derde olympisch goud halen bij de Spelen van Pyeongchang. De tweevoudig olympisch kampioen (combinatie en reuzenslalom), miste een poortje en schakelde zichzelf uit in de eerste run van de slalom.

Tijdens deze Spelen won Hirscher, zoon van een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder, al het goud op de combinatie en op de reuzenslalom. Op de slalom was hij ook de topfavoriet. De Oostenrijker maakte echter een fout, kwam niet meer goed uit en kon dat niet meer herstellen.

Voor Hirscher was dit het laatste onderdeel waarop hij in actie komt in Zuid-Korea. De skiër had eerder al aangekondigd dat hij niet van start gaat bij de landenwedstrijd.