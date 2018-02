Hongaarse shorttrackers snellen naar goud

De Hongaarse shorttrackers hebben voor een verrassing gezorgd door in een olympisch record (6.31,97) goud te veroveren bij de aflossing. In de 5000 meter relay pakte China achter Hongarije zilver en Canada snelde naar het brons. Voor Hongarije is het de eerste olympische shorttrackmedaille ooit.

Favoriet Zuid-Korea viel halverwege de finale en speelde een bijrol.

Nederland was niet van de partij in de finale. Het team van bondscoach Jeroen Otter werd tijdens de halve eindstrijd vorige week gediskwalificeerd.