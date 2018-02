Laatste kans voor shorttrackers

De Nederlandse shorttrackers hebben alleen donderdag nog de mogelijkheid om medailles te winnen op de Olympische Spelen. In de Gangneung Ice Arena worden de plakken verdeeld op de 1000 meter voor vrouwen en 500 meter voor mannen. Ook staat de finale bij de relay voor mannen op het programma, maar daarin ontbreekt Nederland.

Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Van Kerkhof komen rond 11.15 uur Nederlandse tijd in actie in de kwartfinales op de 1000 meter. Bij de mannen overleefde Sjinkie Knegt de heats op de kortste afstand niet. Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf staan wel in de kwartfinales, die om 11.00 uur Nederlandse tijd starten. Bij zowel de mannen als de vrouwen plaatsen de nummers één en twee uit elke heat zich voor de halve finales later op donderdag.

Het optreden van snowboardster Michelle Dekker op de parallelreuzenslalom is uitgesteld naar zaterdag in verband met de weersomstandigheden.