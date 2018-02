Suzanne Schulting staat bij de Olympische Spelen in de eindstrijd op de 1000 meter. De Nederlandse shorttrackster won in de Gangneung Ice Arena de halve eindstrijd en kwam met gebalde vuisten over de finish.

Op de andere individuele afstanden wilde het tot dusverre niet lukken bij de twintigjarige Friezin, die met de aflossingsploeg al brons op zak heeft.

De finale in Gangneung is later op donderdag.