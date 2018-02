Schulting: finale halen was al een droom

Suzanne Schulting had er geen woorden voor. ,,Dit is echt niet normaal”, zei ze bij de NOS kort nadat ze olympisch goud had veroverd op de 1000 meter. De twintigjarige Friezin, eerder al goed voor brons op de aflossing, werd zo wellicht de grootste verrassing van het olympisch shorttracktoernooi. ,,Ik geloof het zelf bijna niet. Ik heb echt geen idee. Ik ging ervoor en kwam opeens als eerste over de finish.”

Van tevoren had ze coach Jeroen Otter gemeld dat de benen niet heel goed voelden. ,,Maar ik zei ook dat ik het gevoel had dat het ging gebeuren. Ik genoot al zo dat ik in de olympische finale stond. Dat was al een droom die uitkwam.” Schulting wilde iedereen bedanken. ,,Zonder het team was ik hier nooit gekomen. En Jeroen, de staf, ik wil ze allemaal bedanken. En mijn vriend en moeder zijn hier”, zei ze, waarna de tranen stroomden.