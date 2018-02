Schulting verrast ook haar ploeggenoten

Suzanne Schulting verraste met haar gouden medaille op de Olympische Spelen niet alleen zichzelf maar ook haar ploeggenoten. ,,Suzanne doet het gewoon. Ze schoof op het perfecte moment naar voren”, zei Sjinkie Knegt, het boegbeeld van de Nederlandse shorttrackploeg, die het bij de Spelen in Gangneung moest doen met ‘slechts’ een keer zilver. ,,Ik was nu liever haar geweest. Zeker weten”, grapte de Fries.

De medaille van de twintigjarige Schulting kwam vrij onverwacht. Op de individuele nummers lukte tot dusverre weinig. Knegt: ,,De ene keer lukt alles bij haar en de andere keer lukt niets. Ik denk dat zij tot vandaag zeker niet tevreden was met hoe het allemaal ging. Als je dan op deze manier het toernooi af kunt sluiten, is dat fantastisch. Ik denk dat ze eerder redelijk wat druk voelde. Met het brons op de relay kon ze nu redelijk ontspannen rijden.”

Daan Breeuwsma, die als zevende eindigde op de 500 meter voor mannen, was ook onder de indruk. ,,In de finale het opnemen tegen twee Zuid-Koreaanse rijdsters, dat is niet niks. Ik dacht: ze gaat zich mengen in de strijd om de medailles. Dat zou al hartstikke mooi zijn. Maar dat ze ‘m zou winnen…”, zei de dertigjarige rijder uit Leeuwarden.

,,Ze reed heel aanvallend en ging op het juiste moment naar voren. Ik vond het vooral indrukwekkend dat ze zo rustig bleef en anderen dwong zich in te houden. De eerste twee afstanden ging het mis bij haar. Suzanne is echt een ‘stuiterbal’ en zat na die tegenvallende prestaties even in de put. Het brons op de relay heeft haar echt een ‘boost’ gegeven. Ze reed met zoveel zelfvertrouwen”, aldus Breeuwsma.