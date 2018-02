Skiester Vonn leidt combinatie halverwege

Skiester Lindsey Vonn gaat aan de leiding halverwege de combinatie bij het alpineskiën. De 33-jarige Amerikaanse was verreweg de snelste op de afdaling in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang.

Vonn, die topfavoriete was op de olympische afdaling, maar genoegen moest nemen met brons, was in deze afdaling met 1.39,37 minuut wel de snelste. Ze bleef de Noorse Ragnhild Mowinckel 0,74 seconde voor en de Zwitserse Michelle Gisin 0,77 seconde.

De slalomspecialisten zijn door de Amerikaanse op een nog veel grotere achterstand gezet. Zo staat Vonns landgenote Mikaela Shiffrin zesde, maar wel op 1,98 seconden. De Zwitserse regerend wereldkampioene op de combinatie, Wendy Holdener, volgt op 2,74 seconden.

De afsluitende slalom staat voor 07.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma.