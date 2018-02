Titelverdediger Sock eruit in Delray Beach

Het hardcourttoernooi van Delray Beach is titelverdediger Jack Sock al in de tweede ronde kwijtgeraakt. De Amerikaanse nummer acht van de wereld verloor verrassend van zijn landgenoot Reilly Opelka. De twintigjarige Opelka, met een wildcard in het tennistoernooi beland, was in drie sets te sterk voor de nummer één van de plaatsingslijst: 4-6 7-5 6-3.

Voor Opelka, in de partij goed voor zeventien aces, is het de tweede keer dat hij de kwartfinales bereikt op de ATP Tour. Eerder lukte hem dat in 2016 in Atlanta, waar hij zelfs tot de laatste vier doordrong. Zijn volgende tegenstander is de Duitser Peter Gojowczyk, die ook verraste, met winst op de Amerikaan John Isner.