De Olympische Spelen zitten er voor Lara van Ruijven op. In de kwartfinales van de 1000 meter eindigde de 25-jarige Nederlandse shorttrackster als vierde en laatste. Alleen de nummers één en twee uit elke kwartfinale mogen later terugkomen voor de halve eindstrijd.

Later komen Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof nog in actie in de kwartfinales.