Vettel verlangt naar nieuwe Ferrari

Sebastian Vettel mocht donderdag kennismaken met de nieuwe Ferrari, maar de Duitser moet nog even wachten tot hij ook daadwerkelijk in de rode bolide mag rijden. Volgende week in Barcelona neemt de viervoudig wereldkampioen voor het eerst plaats achter het stuur van de SF71H. ,,Nu de auto klaar is en iedereen hem kan zien, wil ik er ook dolgraag in rijden en gas geven”, zei Vettel bij de presentatie in de fabriek van Ferrari in Maranello. ,,Deze auto is een grote stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar.”

De nieuwe Ferrari heeft een behoorlijk agressief ontwerp, waarbij vooral de dubbele ‘sidepods’ opvallen. De luchtinlaten aan de zijkant zien er robuust uit. Het vertrek van de Spaanse bank Santander als sponsor heeft ervoor gezorgd dat de meest witte accenten zijn verdwenen. De Ferrari van Vettel en zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen is vrijwel geheel rood.

,,We zijn allemaal erg benieuwd hoe deze auto het op de baan doet. Want daar wordt het antwoord gegeven”, zei Vettel, die vorig seizoen na een sterke start werd overvleugeld door de Mercedes van Lewis Hamilton.