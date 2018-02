Viviani klopt Van Poppel in Abu Dhabi

De Italiaan Elia Viviani heeft de tweede etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De renner van Quick-Step versloeg in de sprint Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) en de Duitser Pascal Ackermann. Viviani nam de leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff, de winnaar van de eerste etappe. De rit over 148 kilometer ging van Yas Mall naar Yas Beach.

Van Poppel klom naar de derde plaats in het algemeen klassement achter Viviani en Kristoff. ,,Ik had graag het goede werk van de ploeg hier afgemaakt, maar Viviani is op dit moment de te kloppen man. Ik vind het geen schande om achter hem tweede te worden”, reageerde de sprinter, die deze winter overkwam van Team Sky. Viviani was bijna geen concurrent geweest voor de Nederlander die, toen in het laatste uur het peloton uit elkaar viel door de harde wind, attent in de eerste waaier zat. ,,Elia zat niet bij mij in de voorste groep, dus ik zag mijn kans al schoon. Maar er zaten te veel kanshebbers voor het algemeen klassement in die groep, waardoor hij alsnog terug werd gebracht. Dat was jammer.”

Van Poppel leidt in ieder geval in het jongerenklassement van de rittenkoers die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. ,,Mooi om de witte trui om mijn schouders te hebben, maar ik weet ook hoe moeilijk het gaat zijn om die te verdedigen. Zeker in de laatste etappe, waar we te maken krijgen met een finish bergop.”