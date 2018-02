Vonn gaat door tot record Stenmark is gebroken

Lindsey Vonn is nog niet klaar met skiën. De Amerikaanse stopt pas als ze het record van de Zweedse skilegende Ingmar Stenmark heeft gebroken. De slalomspecialist won in zijn imposante carrière 86 wereldbekerwedstrijden. De 33-jarige Vonn, die brons pakte op de olympische afdaling maar er donderdag uitvloog op de combinatie, staat op 81 zeges in de World Cup.

,,Ik hoop dat het nog een seizoen duurt. Ik ga niet stoppen totdat ik dat record heb, dat is zeker, hoeveel pijn ik ook heb”, aldus de Amerikaanse. ,,Maar ik hoop dat ik echt nog maar een seizoen nodig heb want daarna wordt het moeilijk voor me door te gaan.”

Vonn gaf aan emotioneel te zijn omdat het vermoedelijk haar laatste Winterspelen zijn. ,,Ik ga het enorm missen”, aldus de skiester. ,,Mijn hoofd zegt dat ik dingen kan doen terwijl mijn lichaam zegt dat het niet kan. Dat is frustrerend voor me want ik zou graag doorgaan.”