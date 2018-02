Wehrlein als reserve terug bij Mercedes

Pascal Wehrlein heeft na twee jaar in de Formule 1 geen vast stoeltje meer, maar toch zal de Duitser nog regelmatig te vinden zijn op de circuits. De 23-jarige Duitser keert als reservecoureur terug bij Mercedes. De Duitse renstal liet Wehrlein de voorbije jaren in de koningsklasse van de autosport rijden bij Manor en Sauber. Hij wist slechts zes puntjes bij elkaar te sprokkelen.

Wehrlein hoopt voor het nieuwe seizoen op een plek bij Sauber of Williams, maar beide renstallen kozen voor een andere coureur. De Duitser gaat daarom weer verder bij Mercedes. Mocht er iets gebeuren met de vaste coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, dan staat Wehrlein klaar om hun plek over te nemen.

De Duitser gaat ook weer rijden in het toerwagenkampioenschap DTM, dat hij in 2015 won. Als de DTM-races samenvallen met een Grand Prix in de Formule 1, dan is de twintigjarige Brit George Russell de reserverijder van Mercedes. Russell mocht vorig seizoen al wat testwerk doen voor het team dat de Formule 1 de laatste jaren regeert.