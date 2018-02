Canadese curlers naast het podium

De Canadese curlingmannen vallen dit jaar naast het podium. In de kleine finale was Zwitserland vrijdag te sterk voor de formatie van skip Kevin Koe. De roemloze aftocht is een enorme verrassing. Canada won de afgelopen drie olympische edities en was ook nu weer favoriet. Sinds de sport in 1998 weer op het programma kwam, heeft de curlinggrootmacht altijd op het podium gestaan. In 1998 en 2002 was het zilver.

In de krachtmeting van vrijdag ontliepen de Canadezen en Zwitsers elkaar niet veel. Een groot deel van de wedstrijd koesterde de latere winnaar een kleine voorsprong. In het achtste end wisten de Canadezen de achterstand nog terug te brengen naar 5-6 maar in de negende liepen de Zwitsers weer een puntje uit. In de allesbeslissende tiende en laatste end wist de regerend olympisch kampioen niet meer terug te komen.

Zwitserland, olympisch kampioen van 1998 en winnaar van het brons in 2002 en 2010, miste vier jaar geleden het podium. De finale gaat zaterdag tussen Zweden en de Verenigde Staten.