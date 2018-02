Canadese Serwa pakt goud op skicross

De Freestyle skiester Kelsey Serwa heeft bij de Olympische Spelen in Pyeongchang het goud veroverd op de skicross. De 28-jarige Canadese bleef haar drie concurrentes voor in de finale en pakte het goud voor haar landgenote Brittany Phelan. De Zwitserse Fanny Smith wist de Zweedse Sandra Näslund net van het brons af te houden.

Serwa moest vier jaar geleden bij de Spelen in Sotsji nog genoegen nemen met zilver. De Canadese had na een trainingsongeluk in 2016 nog overwogen om te stoppen met de sport. In de grote finale in Pyeongchang had ze vrijdag al snel een gaatje met haar concurrentes en bleef zo weg uit het gedrang.

De Canadese titelverdedigster Marielle Thompson werd al uitgeschakeld in de achtste finales.