Curry leidt Warriors langs Clippers

Met 44 punten heeft Stephen Curry Golden State Warriors langs Los Angeles Clippers geleid. De regerend kampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA won de wedstrijd met 134-127. Curry liet ook nog tien assists noteren. Kevin Durant was goed voor 24 punten voor de Warriors.

Bij Oklahoma City Thunder was Russell Westbrook de grote man. Hij bezorgde zijn ploeg in de zoemer de overwinning op Sacramento Kings. De Thunder was met 110-107 te sterk. ,,In de tweede helft lukte niks bij mij, maar ik maakte gelukkig toch die ene die telde”, aldus de opgetogen Westbrook na afloop.

LeBron James was op dreef met 32 punten voor Cleveland Cavaliers, maar hij kon hiermee niet de nederlaag tegen Washington Wizards voorkomen. De Wizards wonnen met 110-103.