Duits ijshockeysprookje duurt voort

De laatste keer dat Duitsland een olympische podiumplek veroverde op de Winterspelen stamt uit 1976 maar nu heeft het wonder van Innsbruck zich herhaald. Het sprookje gaat zelfs verder. De Duitse ploeg boekte vrijdag een sensationele zege op titelverdediger Canada in de halve finale: 4-3. Duitsland is verzekerd van zilver maar mag zondag tegen de olympiërs uit Rusland proberen daar goud van te maken.

Na een klein kwartier spelen kwam de Duitse ploeg op een 1-0-voorsprong en bouwde die in de tweede periode zelfs uit naar 3-0 voordat Canada iets terugdeed. In de 33e minuut was het evenwel weer Duitsland dat de voorsprong naar drie doelpunten bracht: 4-1. In de derde periode had Canada met twee doelpunten de overhand maar slaagde er niet in de stand gelijk te trekken en verlenging af te dwingen.