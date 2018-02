Kuiper: grote prijs mag je ook lelijk winnen

Bondscoach Geert Kuiper hoopt op een spectaculair debuut van de massastart op het olympische schaatsprogramma. Het nieuwe onderdeel beleeft zaterdag, op de laatste wedstrijddag op de Gangneung Oval, de primeur. ,,Ik hoop niet dat we een optochtje met daarna een sprint om de medailles te zien krijgen”, blikt hij vooruit.

,,Als iedereen naar elkaar gaat zitten kijken, zal het een saaie wedstrijd worden. Aan de andere kant, als we winnen maakt me dat eigenlijk niets uit. Dit is een grote prijs en die mag je ook lelijk winnen.”

Het deelnemersveld bij de mannen en vrouwen bestaat uit 24 schaatsers, die eerst in de halve finales uitkomen. Van de twaalf rijders per race gaan er acht door naar de eindstrijd, die zoals alle wedstrijden op de massastart over zestien ronden wordt afgewerkt.

Bij drie tussensprints (na vier, acht en twaalf ronden) kunnen punten worden verdiend voor het eindklassement. De eerste drie schaatsers die over de finish komen, belanden op het podium, waarna vanaf plek vier de behaalde punten gaan tellen.

Namens Nederland komen Sven Kramer en Koen Verweij bij de mannen en Irene Schouten en Annouk van der Weijden bij de vrouwen in actie. Over medaillekansen voor Oranje valt weinig te zeggen, omdat het verloop van een massastart nauwelijks te voorspellen is.

,,Je kunt niet één tactiek hanteren en het is voorbij voordat je het weet”, beseft Kuiper, die op de ploegachtervolging geen goud wist te pakken met Oranje (zilver en brons). ,,We zullen goed moeten anticiperen op wat er gebeurt. Dat is een kunde, het lezen van zo’n race. We moeten bijvoorbeeld voorzichtig zijn met het dichtrijden van gaten. Dat moet je niet voor een ander doen.”

Maar ja, wat als het de beslissende ontsnapping blijkt te zijn? ,,We proberen alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wie met wie samenwerkt, hoeveel landenduo’s er in de finale uitkomen en welke buitenlanders eventueel voor elkaar willen rijden, omdat ze in het circuit al lang met elkaar optrekken. Dat is allemaal een lastig verhaal, maar misschien kunnen we met al die informatie ons voordeel doen.”