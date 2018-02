Nuis op jacht naar tweede goud

Kjeld Nuis krijgt vrijdag op het ijs van de Gangneung Oval op de 1000 meter de kans een tweede gouden medaille te veroveren op de Winterspelen van Pyeongchang. De regerend wereldkampioen op de dubbele sprintafstand weet dat zijn Spelen met de winst van de 1500 meter eigenlijk al geslaagd zijn. ,,Ik heb twee dagen kunnen genieten en daarna weer de training opgepikt”, vertelde Nuis een dag voor zijn laatste optreden in Pyeongchang.

Het is de laatste reguliere afstand die wordt verreden, erna volgt zaterdag alleen nog de massastart voor mannen en vrouwen. De 1000 meter begint om 11.00 uur Nederlandse tijd. De drie Oranje-deelnemers komen in de laatste drie ritten in actie. Eerst is het de beurt aan Koen Verweij in de zestiende rit tegen de Noor Havard Lorentzen, de verrassende winnaar van de 500 meter. Een rit later meldt zich Kai Verbij die de Canadees Vincent De Haitre treft. Nuis neemt het in de slotrit op tegen de Fin Mika Poutala.