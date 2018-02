Nuis wint ook olympisch goud op 1000 m

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea voor de tweede keer olympisch goud veroverd. Hij zegevierde op de 1000 meter in een tijd van 1.07,95. Dat is een baanrecord op de Gangneung Oval.

Nuis versloeg de Noor Havard Lorentzen, de winnaar van de olympische 500 meter, met een verschil van 0,04 seconde: 1.07,99. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Tae-yun in 1.08,22. In tegenstelling tot bij de andere afstanden werden de medailles meteen na de race uitgereikt.

Nuis is de eerste schaatser die als regerend wereldkampioen ook de olympische titel op de 1000 meter pakt. De 28-jarige inwoner van Emmen won anderhalve week geleden in Zuid-Korea olympisch goud op de 1500 meter.

Kai Verbij (zesde in 1.08,61) en Koen Verweij (negende in 1.09,14) grepen naast een medaille.

Nuis is de derde schaatser die bij dezelfde Winterspelen zowel de 1000 meter als de 1500 meter wint. Eerder behaalden de Amerikaan Eric Heiden (1980) en de Canadees Gaétan Boucher (1984) zo’n zeldzame dubbel.

Nuis is de opvolger van Stefan Groothuis, die bij Sotsji 2014 de 1000 meter op zijn naam schreef. Hij stopte twee jaar later. Het is de tweede keer dat Nederland de olympische titel op de 1000 meter weet te prolongeren. Eerder deden Ids Postma (1998) en Gerard van Velde (2002) dat namens Oranje.

Nuis won vorig jaar in Gangneung zijn eerste wereldtitel op de 1000 meter in een tijd van 1.08,26. Na de zestiende rit, tussen Lorentzen en Verweij, wist hij dat hij in de laatste race onder de 1.08 moest rijden voor goud. Nuis startte eerst nog vals, maar was daarna goed weg. Hij dook meteen onder de tijd van Lorentzen, maar het verschil bleef tijdens zijn zenuwslopende rit minimaal. Pas na de finish wist ook het publiek zeker dat het goud opnieuw voor de Nederlandse schaatser was.

Met twee olympische titels is Nuis nu de gevierde van TeamNL. Mogelijk wijst chef de mission Jeroen Bijl hem daarom aan als vlaggendrager zondag bij de sluitingsceremonie in Pyeongchang.