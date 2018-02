Orie: hij flikt het gewoon

Coach Jac Orie is vol lof na de ‘dubbel’ van zijn pupil Kjeld Nuis bij het olympische schaatstoernooi. ,,Hij rijdt de laatste rit wat al moeilijk is. Hij begint met hij een valse start en daarna die moeilijke wissel. Dat was ongelooflijk spannend. Maar hij flikt het gewoon”, aldus de opgetogen Orie tegen de NOS na gouden race van Nuis op de 1000 meter.

Orie onderstreept dat Nuis iets bijzonders heeft gepresteerd na zijn eerdere succes op de 1500 meter. ,,Hij haalt hier dubbel goud. Dat betekent wel wat. Hij heeft hier jaren naar toegewerkt. Hij staat twee keer aan de start en doet twee keer wat hij moet doen. Dit is echt super”.