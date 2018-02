Schouten mag eindelijk los op Gangneung Oval

Ze kwam al op 1 februari aan in Zuid-Korea en was sindsdien eigenlijk alleen op de Gangneung Oval en in het olympisch dorp te bekennen. ,,Ja, ik heb de afgelopen weken flink kunnen doortrainen”, zegt Irene Schouten, die zaterdag haar olympische debuut op de massastart maakt. ,,Ik had me er natuurlijk op ingesteld dat ik hier lang moest wachten voordat ik aan de beurt zou komen. Ik ben blij dat het bijna zo ver is. Dan kan ik ook een keertje naar het Holland House.”

Schouten, die in 2015 de eerste wereldtitel ooit op het nieuwe onderdeel veroverde, heeft zich in Gangneung vrijwel volledig op haar ,,taken” geconcentreerd. De 25-jarige marathonschaatsster had in de tweede week, waarin haar coach Jillert Anema de trainingsintensiteit omlaag bracht, nog wel bij andere sporten op de Winterspelen kunnen gaan kijken. ,,Maar dat is niks voor mij. Ik leef veel te veel mee. Dan gaat mijn hart vreselijk tekeer. Dat is zonde van de energie.”

Schouten, drievoudig marathonkampioene op kunstijs, gaat met Annouk van der Weijden op medaillejacht. ,,Nee, ik ben zeker niet de aangewezen kopvrouw”, verzekert Schouten, die over een snelle demarrage en een machtige eindsprint beschikt. ,,Zo werken we niet. Annouk mag en kan zelf ook winnen. Ze kan sprinten, ze kan vanuit een kopgroepje toeslaan en ze kan alleen aankomen. Annouk is heel snel en heel slim. We wedden dus op twee paarden in de massastart.”

Schouten wil zelf goed blijven ,,nadenken” tijdens de race over zestien ronden. ,,Ik zou kunnen aanvallen, maar iedereen let op mij, dus dan verspil je alleen maar kracht. Aan de andere kant moet de gang er wel in blijven. Het is een mooi tactisch spel waarin Annouk en ik heel goed met elkaar moeten blijven communiceren.”