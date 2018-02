Svitolina weer in finale Dubai

Elina Svitolina staat opnieuw in de finale van het WTA-toernooi in Dubai. De tennisster uit Oekraïne, als eerste geplaatst op het hardcourt in het emiraat, versloeg de Duitse Angelique Kerber in de halve finales in twee sets: 6-3 6-3. Svitolina schreef het toernooi van Dubai vorig jaar op haar naam.

De nummer vier van de wereld treft een grote verrassing in de eindstrijd: Daria Kasatkina. De ongeplaatste Russin, 24e op de wereldranglijst, zorgde voor een stuntje door Garbiñe Muguruza te kloppen. De Spaanse nummer drie van de wereld, als tweede geplaatst, won de eerste set nog wel met 6-3. Kasatkina trok de partij daarna alsnog naar zich toe: 7-6 (11) 6-1. De twintigjarige Russin, die vorig jaar in Charleston haar eerste WTA-titel pakte, profiteerde dankbaar van slecht serveerwerk van Muguruza.

Svitolina heeft tien titels op zak. De 23-jarige Oekraïense zegevierde begin dit jaar al in Brisbane.