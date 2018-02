Tweede Russisch dopinggeval op Spelen

De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn opgeschrikt door een tweede Russisch dopinggeval. De Russische bobsleefederatie maakte vrijdag bekend dat Nadezja Sergeeva is betrapt op het gebruik van een prestatiebevorderend middel.

De atlete testte positief op 18 februari, vijf dagen eerder was ze ook onderzocht en testte ze nog negatief. Sergeeva werd in Pyeongchang twaalfde in de tweemansbob bij de vrouwen. Welk middel ze heeft gebruikt, is nog niet bekendgemaakt.

Het nieuws komt op een slecht moment voor het IOC en Rusland. Zaterdag wordt besloten of het land onder eigen vlag het stadion in mag tijdens de sluitingsceremonie. Eerder al werd de Russische curler Alexander Kroesjelnitski gepakt. Hij had het verboden middel meldonium gebruikt en moest zijn bronzen medaille van het gemengd curlen inleveren.