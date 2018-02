Verbij mag naar WK sprint in China

Kai Verbij heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea zijn ‘aanwijsplek’ voor de olympische 1000 meter niet kunnen verzilveren. De 23-jarige sprinter eindigde als zesde in een tijd van 1.08,61. Eerder belandde hij op de negende plek op de 500 meter (34,90).

,,Ik was hier niet goed genoeg”, bekende Verbij, die eind december bij het OKT in Thialf op de 500 meter een liesblessure opliep. Hij kon daardoor in Heerenveen geen olympisch ticket op de 1000 meter verdienen. De selectiecommissie langebaan gunde hem niettemin het derde startbewijs voor de olympische kilometer.

Verbij reed in Gangneung pas zijn eerste races van 2018. ,,Ik hoopte stiekem op een wonder, maar dat zat er voor mij helaas niet in.”

Verbij moest vormbehoud tonen om in aanmerking te komen voor deelname aan het WK sprint volgend weekeinde in China. Op basis van zijn olympische resultaten mag hij zijn wereldtitel op de sprintvierkamp gaan verdedigen, maar veel zin had hij daar na de 1000 meter nog niet in. ,,Daar wil ik nu nog even niet aan denken.”