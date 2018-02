Verweij wil revanche op massastart

Koen Verweij kon voor de derde keer bij de Winterspelen in Zuid-Korea geen grote indruk maken. De Noord-Hollander eindigde op de 1000 meter, gewonnen door Kjeld Nuis, als negende. Eerder belandde hij op de olympische 1500 meter op de elfde plek. Ook zijn optreden in de kwartfinales van de ploegachtervolging was geen succes. Hij moest voor de resterende twee races op dat onderdeel zijn plek afstaan aan Patrick Roest.

Verweij had na de 1000 meter geen trek in een persmomentje. Hij liep stevig door in de mixed-zone van de Gangneung Oval. ,,Het ging niet zoals ik had gehoopt. Op naar zaterdag”, riep hij nog wel in het voorbijgaan.

Verweij komt met Sven Kramer uit op de massastart, een nieuw onderdeel op het olympisch programma. Jorrit Bergsma is reserve bij de afsluitende drie races (halve finales en finale).