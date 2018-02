Wawrinka geeft geblesseerd op in Marseille

Tennisser Stan Wawrinka heeft op het ATP-toernooi van Marseille geblesseerd moeten opgeven. De nummer twee van de plaatsingslijst kreeg op het Franse hardcourt weer last van zijn knie. Wawrinka stond vorig jaar maanden aan de kant met een knieblessure.

De 32-jarige Zwitser maakte afgelopen maand zijn rentree op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Wawrinka haalde vervolgens op het ATP-toernooi van Sofia de halve finales.

Vorige week moest de winnaar van drie grandslamtitels op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam al in de eerste ronde buigen voor Tallon Griekspoor. In Marseille gaf Wawrinka tijdens zijn eerste optreden, tegen Ilja Ivasjka uit Wit-Rusland, in de tweede set op bij een stand van 1-1. Hij had de eerste set met 6-4 verloren. Wawrinka verliet de baan in tranen.