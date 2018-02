Zweden en Zuid-Korea in vrouwenfinale curling

De ‘garlic girls’ van gastland Zuid-Korea hebben na een zinderend duel met Japan een plaats in de olympische curlingfinale afgedwongen. Met de laatste steen pakte het team voor een uitzinnige thuismenigte de winst: 8-7.

Korea had het hele duel een voorsprong op de rivales uit Japan, maar ging slechts met één punt voorsprong het tiende en laatste end in. Daarin trok Japan de stand met de laatste steen gelijk (7-7) en dwong een extra end af. Gastland Korea had in die extra beurt de laatste steen, de zogenoemde hammer, en maakte daar optimaal gebruik van. Het was die laatste steen die ook de beslissing bracht.

De Zweedse curlsters hadden als eersten de olympische finale bereikt. In de halve eindstrijd werd Groot-Brittannië redelijk eenvoudig met 10-5 aan de kant geschoven. Zweden eindigde vier jaar geleden met zilver na in de finale van Canada te hebben verloren. In 2006 en 2010 was er wel goud. Groot-Brittannië pakte in Sotsji brons. Zuid-Korea deed alleen vier jaar geleden mee en werd achtste.