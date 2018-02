Brons voor Verweij op massastart

In navolging van Irene Schouten heeft Koen Verweij in Gangneung brons veroverd op de massastart, het nieuwe onderdeel bij de Olympische Spelen. De Noord-Hollandse schaatser moest na zestien ronden zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Lee Seung-Hoon (goud) en de Belg Bart Swings (zilver).

Sven Kramer, die Verweij in de slotfase prima ‘afzette’ in de kopgroep van drie man, eindigde als zestiende en laatste. De twee Nederlanders reden zeer attent in de boeiende finale. Soms lieten ze zich aan kop zien, met name in de beginfase, om halverwege weer wat gas terug te nemen.

In de veertiende ronde nam Kramer op volle snelheid de koppositie over. Hij sleurde er flink aan, leek zelfs even op weg naar de winst, maar bij het ingaan van de laatste ronde was zijn accu leeg. Lee Seung-Hoon, Swings en Verweij sprintten daarna vol voor goud, met de Zuid-Koreaanse publiekslieveling als luidbejubelde winnaar.

Kramer en Verweij zijn beiden geen specialist op de massastart. Beiden kregen echter een kans van bondscoach Geert Kuiper, die een keuze moest maken uit de olympische groep van maximaal tien Nederlandse schaatsers bij de Winterspelen. Nadat hij aan het begin van het seizoen een nationale competitiewedstrijd op de massastart had gewonnen, sprak Verweij meteen zijn grote voorkeur uit voor Kramer als olympische teamgenoot in Zuid-Korea.

,,We voelen elkaar aan, we gunnen elkaar wat en we vullen elkaar aan”, liet de Noord-Hollander destijds weten. Kramer zag meteen de lol er wel van in. ,,Ik ben er toch en het is op de laatste dag van de olympische schaatswedstrijden”, sprak hij op zijn beurt. Kuiper zag ook wel wat in het gelegenheidsduo en met brons in een tactisch en fysiek sterk gereden race werd hij beloond voor zijn keuze.