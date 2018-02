Canadees Toutant wint goud op big air

Sebastien Toutant (25) heeft voor Canada het goud in de wacht gesleept op het onderdeel big air. Hij haalde een score van 174.25. Het zilver ging naar de Amerikaan Kyle Mack (20) met 168.75 punten. De Brit Billy Morgan (28) legde beslag op het brons met zijn score van 168.00.

De big air stond in Pyeongchang voor het eerst op het olympische programma. De wedstrijd in Zuid-Korea was een zogenoemde city big air, ofwel een schans gebouwd op een stellage.

De Nederlandse snowboardster Cheryl Maas wist op het onderdeel big air de finale niet te bereiken. Ze eindigde maandag als twintigste in de kwalificatie waar een plek bij de beste twaalf nodig was.