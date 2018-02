Cibulkova treft Van Uytvanck in Boedapest

De finale van het tennistoernooi in Boedapest gaat tussen Dominika Cibulkova en Alison Van Uytvanck. De Slowaakse nummer één van de plaatsingslijst rekende soepel af met Mona Barthel uit Duitsland: 6-3 6-2. Van Uytvanck versloeg Viktoria Koezmova, die als ‘lucky loser’ uit het kwalificatietoernooi verrassend ver was gekomen in Boedapest. De 23-jarige Belgische won met 6-4 6-2.

Cibulkova (28) heeft acht WTA-titels op zak. De Slowaakse won in 2016 vier toernooien, waaronder de WTA Finals in Singapore, maar bleef vorig jaar zonder prijzen. Van Uytvanck heeft twee titels op de WTA Tour behaald, in Taiwan (2013) en Québec (2017).