Japanse curlingvrouwen pakken brons

In een wedstrijd die spannend bleef tot het eind heeft Japan de bronzen medaille gegrepen in het curling voor vrouwen. In de kleine olympische finale was het land net te sterk voor Groot-Brittannië, dat vier jaar geleden in Sotsji nog brons pakte.

Na het achtste end was de stand nog in evenwicht 3-3. De Japanse vrouwen onder leiding van skip Satsuki Fujisawa hadden echter een beter eindschot. In de negende en tiende afsluitende beurt pakte het land een punt. Het duel eindigde daarmee in 5-3. Het is de eerste keer dat Japan een olympische medaille wint in het curling.

Zondag spelen Zweden en Zuid-Korea om het goud.