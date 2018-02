Kramer: dit was het maximale

Sven Kramer kon ermee leven dat hij bij de Olympische Spelen op de massastart met lege handen bleef. Hij probeerde volgens plan weg te rijden, maar kreeg toch niet genoeg ruimte om afstand te nemen op de rest.

,,Als Bart Swings had getwijfeld, dan was ik weggeweest. Maar hij reed het gat toch dicht. Dan was het plan dat Koen het zou doen. Hij is op waarde geklopt. Als hij fit was geweest, had hij misschien meer kans gehad, maar je moet op de Spelen fit zijn. Dit is het maximale resultaat op dit moment. Ik kan nergens in de race een moment vinden dat we het niet goed hebben gedaan. Ik had graag voor een stunt gezorgd”, aldus Kramer.

De winnaar van het goud op de 5000 meter had genoten van het laatste onderdeel. ,,Ik vind het heel leuk om te doen. Ik heb echt genoten. Koen moet trots zijn op deze medaille”, zei Kramer, die twee ronden voor het einde wist dat hij niet ging winnen. ,,Ik ben wel heel erg van de tradities, maar ik denk dat dit onderdeel zeker toekomst heeft. Veel mensen vinden dit leuk.”