Kramer met Verweij mee naar finale massastart

In zijn eerste internationale race ooit op de massastart heeft Sven Kramer zich in Gangneung weten te plaatsen voor de olympische finale. De 31-jarige Fries, op een nieuw paar schaatsen, sloeg in de tweede tussensprint na acht ronden toe.

Hij pakte de tweede plek achter de Zuid-Koreaan Chung Jae-won en eindigde dankzij de opgebouwde voorsprong ook in de derde tussensprint als tweede, deze keer achter de Zwitser Livio Wenger. Daarna kon Kramer niets meer gebeuren en kon hij de race in alle rust uitrijden, met de vierde plek als eindresultaat.

Verweij eindigde in de eerste halve finale op de vijfde plaats. De mannenfinale begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, een halfuurtje na de vrouwenfinale met daarin Irene Schouten en Annouk van der Weijden.