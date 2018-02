Kramer: mijn best doen om te genieten

Met een gouden en een bronzen medaille verlaat Sven Kramer Gangneung maandag niet met een heel goed gevoel. De Fries had zich meer voorgesteld van zijn vierde Olympische Spelen, zei hij na afloop van de massastart, waar Koen Verweij brons behaalde.

,,Het is een beetje een achtbaan van emoties natuurlijk. Liever was ik nu in grote euforie. Maar dat is niet zo, daar heb je mee te dealen”, aldus Kramer. ,,Ik ben supertrots op drie keer olympisch goud op de 5 kilometer. Daar staat gigantisch veel druk op. Net als op de 10 kilometer. Die afstand slaagde dan niet. Ik heb wel even mijn best moeten doen om te genieten van de winst op de 5 kilometer. Ik ben kritisch en soms zit dat me wel in de weg. Daar ben ik heel eerlijk in. Wellicht komt dat gevoel nog.”

Het was, normaal gesproken, het laatste olympische optreden van Kramer. Dat deed de veelvoudig kampioen niet zoveel. ,,Ik ben niet zo sentimenteel.”