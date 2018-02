Nederland sluit Winterspelen af met 20 plakken

De Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen zijn nog aardig in de buurt gekomen van het recordaantal van 24 medailles van Sotsji in 2014. Door de bronzen plakken van Irene Schouten en Koen Verweij op de massastart verlaat TeamNL Zuid-Korea maandag met twintig plakken. Nederland beleeft zo de op één na meest succesvolle Winterspelen. Op de derde plaats staat Nagano, waar de Oranjesporters in 1998 tot elf medailles kwamen.

De doelstelling van chef de mission Jeroen Bijl was om vijftien medailles te behalen in Pyeongchang en Gangneung. Daar zit Nederland dus vijf plakken boven. Qua aantal gouden medailles is Sotsji wel geëvenaard. Zowel in 2014 als nu kwam TeamNL tot acht keer goud.