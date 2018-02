Positieve bobsleester uit uitslag geschrapt

De Russische bobsleester Nadezja Sergeeva is uit de uitslag van de Olympische Spelen geschrapt. Dat heeft het sportarbitragehof CAS laten weten. Ze heeft bij een dopingcontrole positief gereageerd op het verboden middel trimetazidin. Ze eindigde in de tweemansbob op de twaalfde plek, maar raakt deze klassering nu kwijt.

Ze heeft haar accreditatie moeten inleveren en het olympische dorp moeten verlaten.

Sergeeva is hiermee het tweede officiële dopinggeval binnen de Russische ploeg die onder de olympische vlag aan de Spelen meedoet. Eerder was er een positieve test van curler Alexander Kroesjelnitski, die zijn bronzen medaille moest inleveren.

De dopinggevallen zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de beslissing om de Russen onder eigen vlag te laten meedoen aan de sluitingsceremonie zondag. Dit besluit wordt waarschijnlijk zondag genomen door het Internationaal Olympisch Comité.

Vanwege de Russische dopinggevallen heeft de Amerikaanse biatlonbond besloten de wereldbekerfinale volgende maand in Rusland te boycotten. ,,Het is voor ons volstrekt onacceptabel om in Rusland aan een wedstrijd mee te doen. We staan voor een schone sport en kunnen daarom niet met goed fatsoen daar onze opwachting maken”, aldus de Amerikanen.

De Zweedse biatleet Sebastian Samuelsson liet eerder al weten dat hij hoopt dat zijn land de wedstrijd boycot. Hij zegt na zijn uitspraken te zijn bedreigd op social media.