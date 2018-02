Pouille tegen Chatsjanov in finale Marseille

De Franse tennisser Lucas Pouille heeft in eigen land de finale bereikt van het ATP-toernooi in Marseille. De nummer zestien van de wereld maakte een einde aan de opmars van de Wit-Russische qualifier Ilja Ivasjka: 6-3 7-6 (6). Pouille stuit in de eindstrijd niet op Tomas Berdych, maar op Karen Chatsjanov.

De gelouterde Tsjech, zeventiende op de wereldranglijst, liet zich in de halve finale verrassen door de talentvolle Rus. Chatsjanov versloeg de winnaar van dertien ATP-titels met 6-3 6-2. De 21-jarige tennisser uit Moskou beleefde twee jaar geleden zijn doorbraak door het toernooi van Chengdu te winnen en maakte afgelopen seizoen een stevige opmars op de wereldranglijst. Chatsjanov is nu de mondiale nummer 47.