Schouten: deze is ook voor Annouk

Irene Schouten had een dubbel gevoel na haar bronzen succes op de massastart bij de Olympische Spelen. ,,Het moet nog even tot mij doordringen. Ik weet dat ik Takagi en Kim kan hebben, maar het liep gewoon zo. Ik kwam vroeg op kop, dus ik dacht op een gegeven moment, ik ga maar. Maar ze kwamen mij uiteindelijk toch nog voorbij. Het is jammer. Ik ben blij met de medaille, maar het liep niet helemaal zoals we wilden.”

Schouten had met Annouk van der Weijden een strijdplan bedacht. Maar omdat de schaatsster uit Estland alleen op kop kwam lukte dat niet. ,,Je weet toch dat ze naar je kijken, want Takagi bleef ook de hele tijd achter mij zitten. Maar deze medaille is ook voor Annouk, want we hebben dit samen gedaan.”

Van der Weijden kwam in de halve finales ten val. Ze knokte zich nog naar de eindstrijd maar had te veel last van haar knie om echt om de prijzen mee te kunnen doen. ,,Mijn knie is er behoorlijk aan, dus ik kon niet heel veel. Maar ik ben blij dat Irene een medaille heeft.”